Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Земельна реформа: СБУ відкрила справу за держзраду проти нардепів, фото — "Дзеркало тижня"

СБУ відкрила справу за держзраду проти нардепів, які ухвалили земельний закон (ДОКУМЕНТ)

17 січ 2020, 18:59
999

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення в Раді земельного закону у першому читанні.

Про це засвідчує відповідь Головного слідчого управління СБУ заступнику голови правління громадської організації «Народна дія». Відповідно до цього документа, СБУ була змушена відкрити провадження, отримавши рішення Шевченківського райсуду Києва.

Провадження відкрили 27 грудня, а суд ухвалив рішення 18 грудня 2019 року. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

СБУ відкрила справу за держраду проти нардепів, які ухвалили земельний закон, фото — Телеграм-канал PavlovskiyNews

Причиною заяви став проект закону про відкриття ринку землі. 13 листопада Рада зробила перший крок до запровадження в Україні ринку землі, ухваливши видозмінений комітетом урядовий законопроект № 2178−10.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Даю вам шанс: Зеленський не прийняв відставку Гончарука і оголосив йому ультиматум (ВІДЕО)

Президент Володимир Зеленський 17 січня провів зустріч із прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Він не прийняв відставку керівника Кабміну, але пояснив, що саме вимагає від Гончарука

Новини України
19:34

СБУ відкрила справу за держзраду проти нардепів, які ухвалили земельний закон (ДОКУМЕНТ)

СБУ відкрила кримінальну справу проти нардепів за держзраду. Суд зобов’язав розпочати провадження за фактом ухвалення в Раді земельного закону у першому читанні. У листопаді депутати зробили перший крок до запровадження в Україні ринку землі

Новини України
18:59

Дестабілізація роботи і затягування розгляду справ: у Верховному суді розповіли про наслідки скорочення суддів

Голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, які наслідки для роботи цієї установи матимуть передбачені так званою «судовою реформою Зеленського» нововведення

Юридичні новини
15:23