Земельна реформа: СБУ відкрила справу за держзраду проти нардепів, фото — "Дзеркало тижня"

https://racurs.ua/ua/n132236-sbu-vidkryla-spravu-za-derjradu-proty-nardepiv-yaki-uhvalyly-zemelnyy-zakon-dokument.html

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом ухвалення в Раді земельного закону у першому читанні.

Про це засвідчує відповідь Головного слідчого управління СБУ заступнику голови правління громадської організації «Народна дія». Відповідно до цього документа, СБУ була змушена відкрити провадження, отримавши рішення Шевченківського райсуду Києва.

Провадження відкрили 27 грудня, а суд ухвалив рішення 18 грудня 2019 року. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Причиною заяви став проект закону про відкриття ринку землі. 13 листопада Рада зробила перший крок до запровадження в Україні ринку землі, ухваливши видозмінений комітетом урядовий законопроект № 2178−10.