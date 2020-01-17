Посол США у Південній Кореї піддався нападкам через вуса

Гаррі Харріс. Фото: SCMP

https://racurs.ua/ua/n132237-posol-ssha-u-pivdenniy-koreyi-piddavsya-napadkam-cherez-vusa.html

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Посол США у Південній Кореї Гаррі Харріс викликав хвилю обурень серед корейських громадян, коли вирішив відпустити вуса. Здавалося б, що може бути поганого у вусах. Однак, у корейців вуса Харріса викликали гнів, адже саме такі вуса носили японські губернатори, які управляли окупованим півостровом на початку XX століття.

Ситуацію посилив той факт, що Харріс є наполовину японцем. Його батько американський моряк, а мати — японка. Однак посол заявив, що його походження не має ніякого значення, так як він є громадянином Америки і відстоює у Південній Кореї інтереси США, а не Японії, повідомляє CNN.

Харріс додав, що відростивши вуса, він вирішив показати зміну в своєму житті — перехід від військового офіцера до дипломата. Посол пожартував, що хотів би додати у зрості, але це неможливо, як і помолодшати. Замість цього він вирішив відростити вуса, що йому успішно вдалося зробити.

Слід зазначити, що Харріс був призначений послом США у Південній Кореї влітку минулого року. Протягом 40 років він служив на американському флоті.

Журналісти не виключають ймовірності того, що нападки на посла пов’язані не тільки через його вуса. Громадянам Південної Кореї не сподобалися кроки американської дипломатії. Президент США Дональд Трамп зажадав від країни щорічної сплати 5 млн дол. за те, щоб на території Південної Кореї залишалися американські війська.