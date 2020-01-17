Україна — Росія: в Зеленського готуються ухвалити миролюбну щодо росіян Стратегію нацбезпеки, фото — РБК-Україна

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Стратегію національної безпеки України «Безпека людини — безпека країни» розглянули 17 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє прес-служба президента Володимира Зеленського, у тексті документу передбачені заходи щодо зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруження у двосторонніх відносинах.

Також пропонується вжити заходів для зменшення ймовірності ескалації конфлікту з РФ і напруги у двосторонніх відносинах, — повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Пріоритетними напрямами політики національної безпеки у проекті документу визначено:

забезпечення незалежності й державного суверенітету, суспільний розвиток, насамперед — розвиток людського капіталу, захист прав, свобод і законних інтересів громадян України;

європейська і євроатлантична інтеграція (створення необхідних умов для набуття повноправного членства у ЄС і НАТО);

відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Реалізувати ці пріоритети в Зеленського мають намір відновивши мир і суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також здійснюючи заходи в рамках програми «Крим — це Україна».

За підсумками засідання РНБО Зеленський запропонував членам Ради протягом тижня вивчити проект Стратегії національної безпеки України та представити свої пропозиції.

Чув, що є багато різних зауважень. Ми зараз зустрілися, ми можемо обговорити цю Стратегію після того, як секретар РНБО її представить. Після цього ми зустрінемося і затвердимо документ, — заявив президент.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що проект був розроблений відповідно до ст. 26 закону «Про національну безпеку України». В основу лягла виборча програма президента, а до підготовки були залучені державні органи, Національний інститут стратегічних досліджень, громадські інституції.