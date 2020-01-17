Новини Росії: ЗМІ оцінили вартість нерухомості міністра Лаврова, фото — Бумага

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Російські ЗМІ оцінили вартість нерухомості очільника дипломатії РФ Сергія Лаврова. Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Росії володіє нерухомістю загальною вартістю 600 млн руб (10 млн дол).

Видання The Insider написало, що це перевищує його заробіток за 100 років. Як зазначає видання, 69-річному Лаврову належить триповерховий особняк площею 499 кв. м з ділянкою в селі Жуківка на Рубльово-Успенському шосе. Будинок вказано в офіційній декларації Лаврова з 2014 року, але ринкова вартість цієї нерухомості перевищує 300 млн руб., що еквівалентно доходу дипломата і його дружини за 66 років.

Крім цього, Лавров володіє квартирою площею 247 кв. м в елітному будинку в центрі Москви, ринкова вартість якої також перевищує 300 млн руб. В цьому ж будинку є або була нерухомість у сина бізнесмена Геннадія Тимченко, голови «Ростех» Сергія Чемезова, колишньої дружини глави «Роснефти» Ігоря Сєчіна і керівника Першого каналу Костянтина Ернста. Квартиру, за офіційними документами, Лаврову в 2007 році подарувала його дочка Катерина, якій тоді було 25 років. Ця нерухомість також вказана в майнових деклараціях російського міністра.

З огляду на те, що його зарплата на посаді постійного представника в ООН навряд чи могла бути принципово вищою зарплати міністра (приблизно 4,5 млн руб.), то на таку суму дипломату довелося б збирати гроші понад 100 років.