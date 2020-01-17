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Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — "Голос Америки"

Апокаліпсис сьогодні: у мережі з’явилися фото і відео наслідків виверження вулкану на Філіппінах

17 січ 2020, 21:26
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У мережі з’явилися фото наслідків виверження вулкану Тааль на Філіппінах. Як видно із медіа-матеріалів, природний катаклізм істотно змінив острів.

Десятки тисяч жителів населених пунктів, розташованих поблизу вулкану, евакуйовані, дотепер існує ризик виникнення цунамі. Солдати та поліція зупиняють відчайдушні спроби людей повертатися, щоб врятувати свої речі, птицю та худобу.

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — Daily Mail

Поліція дозволила жителям впродовж кількох годин на день перевіряти будинки у деяких селах з високим рівнем ризику, повідомляє DailyMail.

Нагадаємо, що виверження почалося 11 січня. У той день аеропорт столиці Філіппін Маніли, який розташований у 65 км від вулкану, скасував понад 240 міжнародних рейсів. Потужні викиди попелу сягали 1 км. Були зафіксовані потужні вулканічні коливання.

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — Daily Mail

Тааль є найвідомішим і найбільш відвідуваним туристичним об'єктом Філіппін. Це один з найменших супервулканів планети, який сформувався близько 500 тис. років тому. Кальдера вулкана сьогодні наповнює красиве озеро, кожне нове виверження вулкана змушує його змінюватися. Під час останнього виверження у 1977 році на озері Тааль з’явився острів, площа якого становить 23 кв. км.

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — Daily Mail

Вулкан Тааль є одним з найактивніших вулканів на планеті, постійне спостереження за ним ведеться з 1572 року, за цей час він був активним понад 30 разів.

Одне з найбільших вивержень сталося в січні 1911 року, його жертвами стали понад 1 тис. осіб. Серйозні ознаки активності вулкан почав проявляти у 1990-х роках і до січня 2020 року вона стабільно наростала. Висота Тааль порівняно невелика і складає близько 311 м, а діаметр його кратера досягає 400 м.

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — AP

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — AP

Вулкан на Філіппінах: у мережі з’явилися фото наслідків виверження, фото — AP

Джерело: Ракурс


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