Вулкан на Филиппинах: в сети появились фото и видео последствий извержения, фото — "Голос Америки"

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В сети появились фото последствий извержения вулкана Тааль на Филиппинах. Как видно из медиа-материалов, природный катаклизм существенно изменил остров.

Десятки тысяч жителей населенных пунктов, расположенных вблизи вулкана, эвакуированы, до сих пор существует риск возникновения цунами. Солдаты и полиция останавливают отчаянные попытки людей возвращаться, чтобы спасти свои вещи, птицу и скот.

Полиция разрешила жителям в течение нескольких часов в день проверять дома в некоторых селах с высоким уровнем риска, сообщает DailyMail.

Напомним, что извержение началось 11 января. В тот день аэропорт столицы Филиппин Манилы, который расположен в 65 км от вулкана, отменил более 240 международных рейсов. Мощные выбросы пепла достигали 1 км. Были зафиксированы мощные вулканические колебания.

Тааль является самым известным и самым посещаемым туристическим объектом Филиппин. Это один из наименьших супервулканов планеты, который сформировался около 500 тыс. лет назад. Кальдера вулкана сегодня наполняет красивое озеро, каждое новое извержение вулкана заставляет его меняться. Во время последнего извержения в 1977 году на озере Тааль появился остров, площадь которого составляет 23 кв. км.

Вулкан Тааль является одним из самых активных вулканов на планете, постоянное наблюдение за ним ведется с 1572 года, за это время он был активным более 30 раз.

Одно из крупнейших извержений произошло в январе 1911 года, его жертвами стали более 1 тыс. человек. Серьезные признаки активности вулкан начал проявлять в 1990-х годах и до января 2020 года она стабильно нарастала. Высота Тааль сравнительно невелика и составляет около 311 м, а диаметр его кратера достигает 400 м.