«Пленки Гончарука» состоят из 14 частей, фото — "Днепровская панорама"

https://racurs.ua/n132241-plenki-goncharuka-sostoyat-iz-14-chastey-lider-slugi-naroda.html

Ракурс

Так называемые «пленки Гончарука» состоят из 14 частей. Сейчас обнародованы только три части записей.

Об этом сообщил лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире радио «НВ». По его словам, о существовании 14 записей якобы совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука он узнал из анонимных телеграм-каналов. Напомним, что вечером 15 января — утром 16 января в сеть закачали три трека.

Думаю, в целом операция теми, кто ее задумал, была признана неудачной и такой, которую надо быстрее завершать, сворачивать. Если бы был план держать динамику, то нарезали бы по кусочку каждые два-три часа, несколько раз в день, — сообщил Корниенко.

Руководитель партии «Слуга народа» считает содержание опубликованных записей, на которых якобы зафиксирован голос руководителя Кабинета министров, «адекватным».

Напомним, что в обнародованных в сети «пленках Гончарука» премьер-министр с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой, министром финансов Оксаной Маркаров и еще несколькими чиновниками советуются о том, как рассказать президенту о реальном состоянии дел в государственных финансах. В частности, речь шла о «примитивном понимании экономических процессов» главой государства.

Гончарук заявил, что против него и Зеленского «работают много людей», а утром 17 января сообщил о написанном для президента заявлении об отставке.

Вечером 17 января Зеленский сообщил, что оставляет Гончарука во главе правительства, но поручил ему выполнить несколько задач.