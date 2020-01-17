«Плівки Гончарука» складаються із 14 частин, фото — "Днепровская панорама"

https://racurs.ua/ua/n132241-plivky-goncharuka-skladautsya-iz-14-chastyn-lider-slugy-narodu.html

Ракурс

Так звані «плівки Гончарука» складаються із 14 частин. Наразі оприлюднені тільки три частини записів.

Про це повідомив лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в ефірі радіо «НВ». За його словами, про існування 14 записів буцімто наради за участі прем'єр-міністра Олексія Гончарука він дізнався із анонімних телеграм-каналів. Нагадаємо, що увечері 15 січня — вранці 16 січня в мережу закачали три треки.

Думаю, в цілому операція тими, хто її задумав, була визнана невдалою і такою, яку треба швидше завершувати, згортати. Якби був план тримати динаміку, то викладали б по шматочку кожні дві-три години, кілька разів на день, — розповів Корнієнко.

Керівник партії «Слуга народу» вважає зміст опублікованих записів, на яких буцімто зафіксований голос керівника Кабінету міністрів, «адекватним».

Нагадаємо, що в оприлюднених у мережі «плівках Гончарука» прем'єр-міністр із заступником голови НБУ Катериною Рожковою, міністром фінансів Оксаною Маркаровою і ще кількома урядовцями радяться про те, як розповісти президенту про реальний стан справ у державних фінансах. Зокрема, йшлося про «примітивне розуміння економічних процесів» главою держави.

Гончарук заявив, що проти нього і Зеленського «працюють багато людей», а уранці 17 січня повідомив про написану на адресу президента заяву про відставку.

Увечері 17 січня Зеленський повідомив, що залишає Гончарука на чолі уряду, але завантажив його низкою завдань.