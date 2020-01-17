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Геймер в аеропорту. Фото: Kotaku

Нудьгуючий геймер підключив до монітора в аеропорту консоль PlayStation 4

17 січ 2020, 20:17
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Геймер, який очікував свого літака в аеропорту Портленда (США), вирішив розвіяти нудьгу звичним для себе способом. Хлопець дістав із рюкзака ігрову консоль PlayStation 4 і підключив її до монітора, на якому пасажирам демонструвалася карта аеропорту.

Геймер вирішив пройти кілька раундів у грі Apex Legend, повідомляє Kotaku.

Несанкціоноване використання штатного монітора не залишилося непоміченим. Незабаром до геймера підійшли співробітники охорони аеропорту і стали вимагати відключення ігрової приставки.

Хлопець увімкнув весь свій шарм і попросив у охоронців дати йому можливість закінчити раунд гри. Однак, сек’юриті були непохитні і геймеру довелося негайно відключити від монітора ігрову консоль.

Інформація про новий лайфхак для геймерів з’явилася у соціальних мережах. Любителі комп’ютерних ігор оцінили винахідливість хлопця і взяли його досвід собі на замітку. А ось адміністрація аеропорту даний випадок назвала наочним прикладом того, чого не можна робити в аеропорту.


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