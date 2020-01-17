Геймер в аеропорту. Фото: Kotaku

https://racurs.ua/ua/n132240-nudguuchyy-geymer-pidkluchyv-do-monitora-v-aeroportu-konsol-playstation-4.html

Ракурс

Геймер, який очікував свого літака в аеропорту Портленда (США), вирішив розвіяти нудьгу звичним для себе способом. Хлопець дістав із рюкзака ігрову консоль PlayStation 4 і підключив її до монітора, на якому пасажирам демонструвалася карта аеропорту.

Геймер вирішив пройти кілька раундів у грі Apex Legend, повідомляє Kotaku.

Несанкціоноване використання штатного монітора не залишилося непоміченим. Незабаром до геймера підійшли співробітники охорони аеропорту і стали вимагати відключення ігрової приставки.

Хлопець увімкнув весь свій шарм і попросив у охоронців дати йому можливість закінчити раунд гри. Однак, сек’юриті були непохитні і геймеру довелося негайно відключити від монітора ігрову консоль.

Інформація про новий лайфхак для геймерів з’явилася у соціальних мережах. Любителі комп’ютерних ігор оцінили винахідливість хлопця і взяли його досвід собі на замітку. А ось адміністрація аеропорту даний випадок назвала наочним прикладом того, чого не можна робити в аеропорту.