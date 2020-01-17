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Ракурс
Геймер в аэропорту. Фото: Kotaku

Скучающий геймер подключил к монитору в аэропорту консоль PlayStation 4

17 янв 2020, 20:17
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Геймер, ожидающий своего самолета в аэропорту Портленда (США), решил развеять скуку привычным для себя способом. Парень достал из рюкзака игровую консоль PlayStation 4 и подключил ее к монитору, на котором пассажирам демонстрировалась карта аэропорта.

Геймер решил пройти несколько раундов в игре Apex Legend, сообщает Kotaku.

Несанкционированное использование штатного монитора не осталось не замеченным. Вскоре к геймеру подошли сотрудники охраны аэропорта и потребовали отключить игровую приставку.

Парень включил все свое обаяние и попросил у охранников дать ему возможность закончить раунд игры. Однако, секьюрити были непоколебимы и геймеру пришлось немедленно отключить от монитора игровую консоль.

Информация о новом лайфхаке для геймеров появилась в соцсетях. Любители компьютерных игр оценили находчивость парня и взяли его опыт себе на заметку. А вот администрация аэропорта данный случай назвала наглядным примером того, чего нельзя делать в аэропорту.


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