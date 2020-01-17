Геймер в аэропорту. Фото: Kotaku

https://racurs.ua/n132240-skuchauschiy-geymer-podkluchil-k-monitoru-v-aeroportu-konsol-playstation-4.html

Ракурс

Геймер, ожидающий своего самолета в аэропорту Портленда (США), решил развеять скуку привычным для себя способом. Парень достал из рюкзака игровую консоль PlayStation 4 и подключил ее к монитору, на котором пассажирам демонстрировалась карта аэропорта.

Геймер решил пройти несколько раундов в игре Apex Legend, сообщает Kotaku.

Несанкционированное использование штатного монитора не осталось не замеченным. Вскоре к геймеру подошли сотрудники охраны аэропорта и потребовали отключить игровую приставку.

Парень включил все свое обаяние и попросил у охранников дать ему возможность закончить раунд игры. Однако, секьюрити были непоколебимы и геймеру пришлось немедленно отключить от монитора игровую консоль.

Информация о новом лайфхаке для геймеров появилась в соцсетях. Любители компьютерных игр оценили находчивость парня и взяли его опыт себе на заметку. А вот администрация аэропорта данный случай назвала наглядным примером того, чего нельзя делать в аэропорту.