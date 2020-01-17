Зеленський вимагає від Гончарука розділити три міністерства, скріншот відео ОП

https://racurs.ua/ua/n132239-zelenskyy-vymagaie-vid-goncharuka-rozdilyty-try-ministerstva-video.html

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Президент України Володимир Зеленський вимагає від прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести структурні реформи в уряді. Під час зустрічі на Банковій він сьогодні не прийняв заяву про відставку керівника Кабміну, але окреслив завдання, які мусить виконати уряд.

Зокрема, Зеленський висловився щодо доцільності розділу кількох міністерств, які були укрупнені саме під час прем'єрства Гончарука. Йшлося про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури, молоді та спорту та Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Гончарук повідомив, що до 14 лютого його уряд має відзвітувати у парламенті про свою діяльність, але президент наполіг, що хоче побачити пропозиції Кабміну до 4 лютого — відновлення пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський зустрівся із Гончаруком на тлі скандалу, пов’язаного із «плівками Гончарука», оприлюдненими в мережі. Уранці 17 січня Гончарук подав заяву про відставку, яку сьогодні президент не прийняв, хоча такі дії і не є його компетенцією.