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Зеленский требует от Гончарука разделить три министерства, скриншот видео ОП

Зеленский требует от Гончарука разделить три министерства (ВИДЕО)

17 янв 2020, 20:12
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от премьер-министра Алексея Гончарука провести структурные реформы в правительстве. Во время встречи на Банковой он сегодня не принял заявление об отставке руководителя Кабмина, но обозначил задачи, которые должно выполнить правительство.

В частности, Зеленский высказался о целесообразности раздела нескольких министерств, которые были укрупнены именно во время премьерства Гончарука. Речь шла о Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерстве культуры, молодежи и спорта и Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Гончарук сообщил, что до 14 февраля его правительство должно отчитаться в парламенте о своей деятельности, но президент настоял, что хочет увидеть предложения Кабмина до 4 февраля — возобновления пленарных заседаний Рады.

Напомним, что сегодня Зеленский встретился с Гончаруком на фоне скандала, связанного с «пленками Гончарука», обнародованными в сети. Утром 17 января Гончарук подал заявление об отставке, которое сегодня президент не принял, хотя такие действия и не являются его компетенцией.

Источник: Ракурс


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Зеленский требует от Гончарука разделить три министерства (ВИДЕО)

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