Лавров помилково «відправив» до Росії родичів обвинуваченого в шпигунстві американця

Сергій Лавров, фото: kremlin.ru

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров помилково оголосив про приїзд до Росії брата обвинуваченого в спробі отримання секретних відомостей колишнього американського морпіха канадського походження Пола Вілана — Девіда.

Цю недостовірну інформацію російський міністр озвучив під час великої прес-конференції в Москві, повідомляє «Російська служба BBC».

«Тут перебуває його брат, він також ознайомлений з цією ситуацією, ознайомлений з умовами, в яких пан Вілан утримується», — заявив тоді Лавров, додавши, що, за наявною в нього інформацією, претензій до умов утримання американця не було.

Але коли BBC звернулося за коментарем до Девіда Вілана, виявилося, що він не залишав меж Канади. Більш того, за його словами, ніхто з родичів затриманого також не перебуває у Росії і не планує туди відправлятися.

«Вам слід запитати міністра Лаврова, чому він думає, що я в Росії», — зазначає Девід.

Раніше брат затриманого заявляв, що всі зусилля родичів наразі спрямовані на те, щоб Пол повернувся додому завдяки діям влади.

У російському МЗС пізніше також визнали, що Девіда на території країни немає.

«Випадково, обмовка», — прокоментувала заяву Лаврова офіційний представник МЗС РФ одіозна Марія Захарова.

Нагадаємо Вілана затримали 28 грудня 2018 року в Москві. Російські правоохоронці звинувачують його в отриманні флешки з секретною інформацією. Пізніше стало відомо, що в нього є громадянство відразу чотирьох західних країн.