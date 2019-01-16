Их там нет: Лавров по ошибке «отправил» в Россию родственников обвиняемого в шпионаже американца

Сергей Лавров, фото: kremlin.ru

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ошибочно объявил о приезде в Россию брата обвиняемого в попытке получения секретных данных бывшего американского морпеха канадского происхождения Пола Уилана — Девида.

Эту недостоверную информацию российский министр озвучил во время большой пресс-конференции в Москве, сообщает «Русская служба BBC».

«Здесь находится его брат, он также ознакомлен с этой ситуацией, ознакомлен с условиями, в которых господин Уилан содержится», — заявил тогда Лавров, добавив, что, по имеющейся у него информации, претензий к условиям содержания американца не было.

Но когда BBC обратилось за комментарием к Девиду Уилану, оказалось, что он не покидал пределов Канады. Более того, по его словам, никто из родственников задержанного также не находится в России и не планирует туда отправляться.

«Вам надо спросить министра Лаврова, почему он думает, что я в России», — отмечает Девид.

Ранее брат задержанного заявлял, что все усилия родственников в данный момент направлены на то, чтобы Пол вернулся домой благодаря действиям властей.

В российском МИД позже также признали, что Девида на территории страны нет.

«Случайно, оговорка», — прокомментировала заявление Лаврова официальный представитель МИД РФ одиозная Мария Захарова.

Напомним Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. Российские правоохранители обвиняют его в получении флешки с секретной информацией. Позже стало известно, что у него есть гражданство сразу четырех западных стран.