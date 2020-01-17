Новости России: СМИ оценили стоимость недвижимости министра Лаврова, фото - Бумага

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Российские СМИ оценили стоимость недвижимости главы дипломатии РФ Сергея Лаврова. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России владеет недвижимостью общей стоимостью 600 млн руб (10 млн долл).

Издание The Insider написало, что это превышает его заработок за 100 лет. Как отмечает издание, 69-летнему Лаврову принадлежит трехэтажный особняк площадью 499 кв. м с участком в селе Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. Дом указано в официальной декларации Лаврова с 2014 года, но рыночная стоимость этой недвижимости превышает 300 млн руб., что эквивалентно доходу дипломата и его жены за 66 лет.

Кроме этого, Лавров владеет квартирой площадью 247 кв. м в элитном доме в центре Москвы, рыночная стоимость которой также превышает 300 млн руб. В этом же здании есть или была недвижимость у сына бизнесмена Геннадия Тимченко, председателя «Ростех» Сергея Чемезова, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина и руководителя Первого канала Константина Эрнста. Квартиру, по официальным документам, Лаврову в 2007 году подарила его дочь Екатерина, которой тогда было 25 лет. Эта недвижимость также указана в имущественных декларациях российского министра.

Учитывая то, что его зарплата на посту постоянного представителя в ООН вряд ли могла быть принципиально выше зарплаты министра (примерно 4,5 млн руб.), то на такую ​​сумму дипломату пришлось бы собирать деньги более 100 лет.