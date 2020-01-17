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Украина — Россия: у Зеленского готовятся принять миролюбивую в отношении россиян Стратегию нацбезопасности, фото — РБК-Украина

Снизить напряжение с Россией: у Зеленского готовятся принять новую стратегию нацбезопасности

17 янв 2020, 22:28
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Стратегию национальной безопасности Украины «Безопасность человека — безопасность страны» рассмотрели 17 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского, в тексте документа предусмотрены меры по уменьшению вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях.

Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях, — сообщается на официальном сайте главы государства.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте документа определены:

  • обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественного развития, прежде всего — развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
  • европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО);
  • восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

Реализовать эти приоритеты у Зеленского намерены восстановив мир и суверенитет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также осуществляя мероприятия в рамках программы «Крым — это Украина».

По итогам заседания СНБО Зеленский предложил членам Совета в течение недели изучить проект Стратегии национальной безопасности Украины и представить свои предложения.

Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит. После этого мы встретимся и утвердим документ, — заявил президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что проект был разработан в соответствии со ст. 26 закона «О национальной безопасности Украины». В основу легла избирательная программа президента, а к подготовке были привлечены государственные органы, Национальный институт стратегических исследований, общественные институты.

Источник: Ракурс


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