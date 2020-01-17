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Главные новости 17 января: разбор «записей Гончарука» и «недоотставка» премьера, фото — Фокус

Главные новости 17 января: разбор «записей Гончарука» и «недоотставка» премьера

17 янв 2020, 23:06
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Главными новостями пятницы, 17 января, стала реакция на записи, сделанные якобы во время совещания с участием премьер-министра Алексея Гончарука, а также его неудачная попытка уйти в отставку.

Весь день общество наблюдало за тем, что происходит в высшем руководстве страны. Утром Гончарук сообщил, что передал президенту Украины заявление об отставке. При этом многие эксперты и политики удивились, что этот документ премьер занес к главе государства, поскольку руководителя правительства в Украине назначает парламент по представлению президента.

Впоследствии Гончарук появился в Раде и сказал, что правительство будет работать до решения президента.

Глава государства в этот момент отреагировал на вчерашние «пленки Гончарука» и поручил силовикам в двухнедельный срок разобраться, кто и почему «писал» премьер-министра. Расследование по этому поводу начала Служба безопасности.

Вечером трагикомический триллер с отставкой Гончарука закончился. Президентская пресс-служба обнародовала видео его встречи на Банковой с Зеленским. Глава государства подверг Гончарука критике, но отставку не принял, одновременно поручив премьеру выполнить несколько задач. Среди них — вовремя подавать в Раду правительственные законопроекты и более понятнее объяснять их суть нардепам. Кроме того, три министерства в правительстве, вероятно, снова разделят.

Источник: Ракурс


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