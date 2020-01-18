Зеленского просят разблокировать российские сайты. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n132246-zelenskogo-prosyat-razblokirovat-rossiyskie-internet-resursy-foto.html

Ракурс

Президента Украины Владимира Зеленского просят принять закон, который бы разблокировал российские интернет-ресурсы, такие как mail.ru, vk.com, yandex.ru и прочие.

На сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция под № 22/082850-еп, автором которой является Дмитрий Каминский.

Автор петиции утверждает, что данные сайты российских компаний носят информационно-развлекательный характер и не представляют угрозы для украинцев и Украины в целом.

В связи с этим блокировку указанных интернет-ресурсов автор петиции считает нецелесообразной.

На данный момент петиция собрала 877 голосов из 25 тыс. необходимых.