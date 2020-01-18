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Зеленского просят разблокировать российские сайты. Фото: Зеркало недели
Зеленского просят разблокировать российские интернет-ресурсы (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n132246-zelenskogo-prosyat-razblokirovat-rossiyskie-internet-resursy-foto.htmlРакурс
Президента Украины Владимира Зеленского просят принять закон, который бы разблокировал российские интернет-ресурсы, такие как mail.ru, vk.com, yandex.ru и прочие.
На сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция под № 22/082850-еп, автором которой является Дмитрий Каминский.
Автор петиции утверждает, что данные сайты российских компаний носят информационно-развлекательный характер и не представляют угрозы для украинцев и Украины в целом.
В связи с этим блокировку указанных интернет-ресурсов автор петиции считает нецелесообразной.
На данный момент петиция собрала 877 голосов из 25 тыс. необходимых.
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