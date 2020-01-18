Спецназ Туреччини прибув до лівійської столиціhttps://racurs.ua/ua/n132248-specnaz-turechchyny-prybuv-do-liviyskoyi-stolyci.htmlРакурс
Спецназ Туреччини прибув до лівійської столиці Тріполі. Турецькі військові будуть забезпечувати охорону членів визнаного уряду національної єдності, який очолює прем'єр-міністр Фаїз Сарадж.
Про прибуття турецького спецназу повідомив телеканал «Аль-Арабія» у Twitter.
До Тріполі також прибули військові, які є сирійцями з турецьким громадянством. Вони проходили спеціальну підготовку. Частина з них буде навчати лівійських військових, а частина — проводити розвідувальні операції.
Як відомо, відправка солдатів до Лівії стала можливою після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат терміном на один рік.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові в Лівії не планують брати участі у бойових діях, а лише будуть надавати підтримку легітимного уряду та перешкоджати виникненню гуманітарної катастрофи.