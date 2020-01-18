Спецназ Туреччини прибув до Тріполі. Фото: Twitter

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Спецназ Туреччини прибув до лівійської столиці Тріполі. Турецькі військові будуть забезпечувати охорону членів визнаного уряду національної єдності, який очолює прем'єр-міністр Фаїз Сарадж.

Про прибуття турецького спецназу повідомив телеканал «Аль-Арабія» у Twitter.

До Тріполі також прибули військові, які є сирійцями з турецьким громадянством. Вони проходили спеціальну підготовку. Частина з них буде навчати лівійських військових, а частина — проводити розвідувальні операції.

Як відомо, відправка солдатів до Лівії стала можливою після того, як 2 січня парламент Туреччини надав уряду країни відповідний мандат терміном на один рік.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові в Лівії не планують брати участі у бойових діях, а лише будуть надавати підтримку легітимного уряду та перешкоджати виникненню гуманітарної катастрофи.