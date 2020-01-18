Еммануель Макрон і Бріджит Макрон. Фото: meme-arsenal.com

https://racurs.ua/ua/n132249-protesty-v-paryji-makrona-z-drujynou-ekstreno-evakuuvaly-video.html

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Президент Франції Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріджит вирішили відвідати паризький театр Буф дю Нор у п’ятницю ввечері. Про це стало відомо протестуючим, які почали ломитися до будівлі театру. Президента і його дружину довелося екстрено евакуювати.

Про інцидент повідомило видання BFMTV.

Вчора, близько 22.00 під будівлею театру Буф дю Нор у Парижі зібралися антиурядові демонстранти, вигукуючи гасла на знак протесту проти пенсійної реформи.

Про те, що Макрон із дружиною перебуває у театрі, стало відомо з публікації у соцмережах. Активісти швидко відреагували на це повідомлення і прозвучало кілька закликів зібратися під театром.

Після того, як Макрон із дружиною були евакуйовані, правоохоронці заарештували активіста, який повідомив у соцмережах про перебування президента в театрі.