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Еммануель Макрон і Бріджит Макрон. Фото: meme-arsenal.com

Протести в Парижі: Макрона з дружиною екстрено евакуювали (ВІДЕО)

18 січ 2020, 10:16
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Президент Франції Еммануель Макрон разом зі своєю дружиною Бріджит вирішили відвідати паризький театр Буф дю Нор у п’ятницю ввечері. Про це стало відомо протестуючим, які почали ломитися до будівлі театру. Президента і його дружину довелося екстрено евакуювати.

Про інцидент повідомило видання BFMTV.

Вчора, близько 22.00 під будівлею театру Буф дю Нор у Парижі зібралися антиурядові демонстранти, вигукуючи гасла на знак протесту проти пенсійної реформи.

Про те, що Макрон із дружиною перебуває у театрі, стало відомо з публікації у соцмережах. Активісти швидко відреагували на це повідомлення і прозвучало кілька закликів зібратися під театром.

Після того, як Макрон із дружиною були евакуйовані, правоохоронці заарештували активіста, який повідомив у соцмережах про перебування президента в театрі.


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