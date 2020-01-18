В Харькове чиновник мэрии подозревается в растрате 2 млн грн. Фото: dp.ru

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Чиновника Харьковского городского совета обвиняют в растрате 2 млн грн бюджетных средств.

Правоохранители установили, что преступные действия совершил заместитель директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета. Деньги разворовывались в период с 2017 по 2019 годы. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Оказалось, что к краже была причастна фирма, которая осуществляла капитальный ремонт транспортных сооружений на одной из улиц.

В ходе выполнения обществом с ограниченной ответственностью работ по договорам капитального ремонта транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, путем списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был причинен значительный материальный ущерб, — отметили в полиции.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, более 30 млн грн бюджетных средств присвоили чиновники во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы Полтавщины.