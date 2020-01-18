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Ракурс
У Харкові чиновник мерії підозрюється у розтраті 2 млн грн. Фото: dp.ru

У Харкові чиновника міськради викрили на розтраті 2 млн грн (ФОТО)

18 січ 2020, 19:39
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Чиновника Харківської міської ради звинувачують у розтраті 2 млн грн бюджетних коштів.

Правоохоронці встановили, що злочинні дії вчинив заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради. Гроші розкрадалися в період з 2017 по 2019 роки. Про це 18 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Виявилося, що до оборудки було причетне ТзОВ, яке здійснювало капітальний ремонт транспортних споруд на одній із вулиць.

В ході виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт за договорами з капітального ремонту транспортних споруд по проспекту Льва Ландау, шляхом списання зворотньою сумою відходів від фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною значно нижчою ринкової, була спричинена значна матеріальна шкода, — зазначили в поліції.

Слідчі внесли відомості про подіюдо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Харкові чиновник мерії підозрюється у розтраті 2 млн грн. Фото: Нацполіція

У Харкові чиновник мерії підозрюється у розтраті 2 млн грн. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, понад 30 млн грн бюджетних коштів привласнили чиновники під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери Полтавщини.

Джерело: Ракурс


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