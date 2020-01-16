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У Харкові застрелили чоловіка. Фото: Нацполіція

У Харкові біля під’їзду застрелили чоловіка (ФОТО, ВІДЕО)

16 січ 2020, 21:46
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У Харкові вбили чоловіка. Злочин стався на вул. Танкопія біля під’їзду житлового будинку.

Поліція отримала інформацію про злочин о 17.35. Очевидці повідомили, що невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка та зник у напрямку проспекту Петра Григоренка. Зараз на місці події працює керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, експерти та кінологи. Усі обставини встановлюються, в обласному центрі ввели спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Про це 16 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, на вигляд зловмиснику близько 30 років, зріст 175−177 см, має спортивну статуру. Підозрюваний був одягнутий у темну коротку куртку з високим коміром до очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

У Харкові застрелили директора похоронного бюро. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у ніч на 14 січня в Києві на будівництві сталася сутичка між громадським активістами та охоронцями будівництва, внаслідок якої двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Джерело: Ракурс


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