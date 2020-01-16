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Ракурс
В Харькове застрелили мужчину. Фото: Нацполиция

В Харькове возле подъезда застрелили мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

16 янв 2020, 21:46
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В Харькове убили мужчину. Преступление произошло на ул. Танкопия возле подъезда жилого дома.

Полиция получила информацию о преступлении в 17.35. Очевидцы сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся в направлении проспекта Петра Григоренко. Сейчас на месте происшествия работает руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Все обстоятельства устанавливаются, в областном центре ввели специальную полицейскую операцию «Сирена». Об этом 16 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, на вид злоумышленнику около 30 лет, рост 175−177 см, имеет спортивное телосложение. Подозреваемый был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Харькове застрелили директора похоронного бюро. Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 14 января в Киеве на стройке произошла драка между общественными активистами и охранниками строительства, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

Источник: Ракурс


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