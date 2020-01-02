В Киеве произошла стрельба, есть раненые. Фото: svidok.info

https://racurs.ua/n131563-v-kieve-proizoshla-strelba-na-pecherske-est-ranenye.html

Ракурс

В Киеве произошла драка со стрельбой, ранения получили два человека.

Инцидент произошел в Печерском районе. Между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт на улице Большой Васильковской, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников произвел несколько выстрелов. Об этом 2 января сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Киеве.

В результате инцидента два человека получили касательные ранения в разные части тела, врачи уже оказали им необходимую помощь. На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Участников конфликта доставили в Печерское управление полиции.

Собранные сведения по факту драки и стрельбы внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Киеве посреди бела дня произошла стрельба на жилмассиве «Виноградарь». Вооруженный инцидент произошел на местном рынке. Неизвестные злоумышленники были на автомобиле. Из салона машины они выстрелили в сторону 60-летней женщины, которая находилась возле пункта обмена валют.