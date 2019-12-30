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Ракурс
Стрельба произошла в магазине в центре Берлина.

Неизвестный устроил стрельбу в магазине в центре Берлина (ВИДЕО)

30 дек 2019, 18:28
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Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в магазине в центре столицы Германии.

Вооруженный инцидент произошел неподалеку Фридрихштрассе. Здесь располагается одна из главных достопримечательностей города — контрольно-пропускной пункт «Чекпойнт Чарли». Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба берлинской полиции в Twitter.

Силовики отметили, что неизвестный сделал несколько выстрелов в одном из магазинов. Сейчас район оцеплен правоохранителями, продолжается полицейская операция.

Предварительно известно, что стрельбу устроил грабитель. Полиция уверяет, что ситуация находится под контролем силовых структур.

Напомним, в декабре на американской военной базе Перл-Харбор устроил стрельбу матрос американской субмарины. Военный убил двух гражданских работников базы, а потом сам застрелился.

Источник: Ракурс


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