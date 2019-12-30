Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Стрілянина сталася у магазині в центрі Берліна.

Невідомий влаштував стрілянину в магазині в центрі Берліна (ВІДЕО)

30 гру 2019, 18:28
999

Невідомий зловмисник влаштував стрілянину в магазині в центрі столиці Німеччини.

Збройний інцидент трапився неподалік Фрідріхштрассе. Тут розташовується одна з найголовніших пам’яток міста — контрольно-пропускний пункт «Чекпойнт Чарлі». Про це 30 грудня повідомила прес-служба берлінської поліції в Twitter.

Силовики відзначили, що невідомий зробив кілька пострілів в одному з магазинів. Наразі район оточений правоохоронцями, триває поліцейська операція.

Попередньо відомо, що стрілянину влаштував грабіжник. Поліція запевняє, що ситуація знаходиться під контролем силових структур.

Нагадаємо, у грудні на американській військовій базі Перл-Харбор стрілянину влаштував матрос американської субмарини. Військовий убив двох цивільних працівників бази, а згодом сам застрелився.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини