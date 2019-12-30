У Каталонії прогримів вибух, є постраждалі. Фото: скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n131474-u-kataloniyi-progrymiv-vybuh-14-postrajdalyh-video.html

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У Каталонії під час фестивалю 30 грудня прогримів піротехнічний вибух.

Надзвичайна подія сталася у місті Центеллес під час фестивалю, полягає в тому, щоб повісити на церкві Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, після того як її вирубають в прилеглому лісі. Вибух пролунав тоді, коли один із учасників заходу, яких називають галехадорами, спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці. Про це сьогодні повідомляє видання El Mundo.

Внаслідок вибуху постраждали 14 осіб, троє з постраждалих перебувають у важкому стані. На місці події працюють медики та пожежники. Травмовані особи були госпіталізовані. Експерти заявляють, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень.

Після вибуху проведення фестивалю призупинили. Тим часом в інтернеті очевидці події публікують відео, на якому видно, як над дзвіницею піднімається дим.

Нагадаємо, 13 грудня у багатоповерхівці невеликого німецького містечка Бланкенбург прогримів вибух. Внаслідок події постраждали 25 осіб, одна людина загинула.