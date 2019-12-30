Держдеп США розкрив деталі візиту Майка Помпео в Україну. Фото: flickr.com

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Ракурс

Державний департамент США оприлюднив програму візиту держсекретаря Майка Помпео в Україну.

Візит заокеанського гостя відбудеться 3 січня. У Києві Помпео планує провести зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Представник Вашингтону підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомила прес-служба Держдепу.

Під час свого візиту Помпео візьме участь у церемонії покладання вінків в Свято-Михайлівському соборі на честь загиблих героїв на Донбасі. Крім того, він зустрінеться з лідерами релігійних, громадських та ділових кіл. З активістами гість обговорить питання прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео планує у 2020 році здійснити робочий візит до України. Крім того, він відвідає Білорусь, Казахстан і Узбекистан.