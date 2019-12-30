Пограбування сталося в Одеській області. Фото: osudili.ru

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В Одеській області стався розбійний напад на вантажний автомобіль, який перевозив побутову техніку.

Зловмисники зуміли заволодіти технікою на суму в понад 50 млн грн. Пограбування сталося тоді, коли водій за кермом вантажівки DAF заїхав на автозаправку. Коли він повернувся за кермо, то з спеціального обладнаного місця для сну з’явився грабіжник у масці. Про це 30 грудня повідомляють УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Невідомий, погрожуючи шоферу пістолетом, змусив водія їхати в лісопосадку неподалік. У вказаному місці машину зустрічав ще один грабіжник. Невідомі наказали водієві натягнути шапку на очі та поводитися тихо. Після цього до них під’їхали ще кілька автомобілів й незнайомці почали вивантажувати техніку з фури.

Загалом бандити зуміли заволодіти технікою на суму понад 50 млн грн. Правоохоронці за фактом злочину розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали бандитів, які скоювали розбої, грабежі та крадіжки з приватних домоволодінь та квартир. Під час затримання у злочинців вилучили гранатомет, п’ять пістолетів, патрони до них, а також речові докази.