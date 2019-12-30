«Укрзалізниця» підписала угоду з General Electric. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n131471-ukrzaliznycya-pidpysala-ugodu-z-general-electric-pro-prydbannya-40-lokomotyviv.html

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АТ «Укрзалізниця» та Міністерство інфраструктури України підписали меморандум із американським концерном General Electric Transportation про купівлю локомотивів.

Договір передбачає, що Україна купить 40 локомотивів GE. Перші з них надійдуть вже у 2020 році. Новий рухомий склад значно поліпшить роботу на теплотязі й загалом операційну діяльність компанії. Про це 30 грудня повідомив голова «Укрзалізниці» Євген Кравцов на власній сторінці у Facebook.

За словами Кравцова, перша закуплена партія із 30 американських локомотивів вже успішно працює і демонструє свою ефективність. Локомотиви виконують майже 20% усієї вантажної роботи. Очільник «Укрзалізниці» зазначив, що цьогоріч завдяки цим локомотивам компанія заощадила на паливі майже 100 млн грн.

Нагадаємо, реформування «Укрзалізниці» передбачає створення пасажирської, вантажної та інфраструктурної вертикалей. Відбуватиметься впорядкування їх взаємодії та технічного обслуговування, централізація корпоративних послуг.