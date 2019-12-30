«Укрзализныця» подписала соглашение с General Electric. Фото: rubryka.com

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АО «Укрзализныця» и Министерство инфраструктуры Украины подписали меморандум с американским концерном General Electric Transportation о покупке локомотивов.

Договор предусматривает, что Украина купит 40 локомотивов GE. Первые из них поступят уже в 2020 году. Новый подвижной состав значительно улучшит работу на теплотяге и в целом операционную деятельность компании. Об этом 30 декабря сообщил глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

По словам Кравцова, закупленная первая партия из 30 американских локомотивов уже успешно работает и демонстрирует свою эффективность. Локомотивы выполняют почти 20% всей грузовой работы. Глава «Укрзализныци» отметил, что в этом году благодаря этим локомотивам компания сэкономила на топливе почти 100 млн грн.

Напомним, реформирование «Укрзализныци» предусматривает создание пассажирской, грузовой и инфраструктурной вертикалей. Будет происходить упорядочение их взаимодействия и технического обслуживания, централизация корпоративных услуг.