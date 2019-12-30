Обмен пленными: врачи сообщили о состоянии здоровья освобожденных из плена. Фото: ТСН

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В клинической больнице «Феофания» находятся 64 украинца, которые были вчера освобождены в результате обмена удерживаемыми лицами между украинскими властями и самопровозглашенными ЛДНР.

Часть пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех освобожденных фиксируются проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен. Об этом 30 декабря во время брифинга заявил заместитель главного врача «Феофании» по медицинским вопросам Андрей Строкань, сообщалось в трансляции.

По словам медика, пациентов в критическом состоянии нет. Кроме того, часть людей домой отпустить могут даже завтра. Освобожденные узники находятся в удовлетворительном состоянии или средней степени тяжести. Строкань отметил, что у многих пациентов «есть гипертоническая болезнь, обострение желчнокаменной болезни, хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные заболевания легких».

В «Феофании» отметили, что большинство этих пациентов будут находится в больнице в течение новогодних и рождественских праздников.

Напомним, 30 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемых лиц. На контролируемую правительством часть Украины вернулись 76 граждан, в том числе 12 военнопленных.

Четыре украинца отказались участвовать в обмене и остались на оккупированной территории. Причина этого — их семьи, проживающие в ОРДЛО. В списке на обмен был 141 человек, которых осудили в Украине, но 14 из них отказались ехать на оккупированную территорию. Всего Украина выдала 123 человека (60 — Донецку и 63 — Луганску), а взамен получила 77 человек.