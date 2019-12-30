Обмін полоненими: лікарі повідомили про стан здоров’я звільнених із полону. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n131470-obmin-na-donbasi-likari-povidomyly-pro-stan-zdorov-ya-zvilnenyh-iz-polonu.html

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У клінічній лікарні «Феофанія» перебувають 64 українці, які були вчора звільнені внаслідок обміну утримуваними особами між українською владою та самопроголошеними ЛДНР.

Частина пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов’язковому порядку. Практично у всіх звільнених фіксуються прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних хвороб, які у них були до моменту потрапляння в полон. Про це 30 грудня під час брифінгу заявив заступник головного лікаря «Феофанії» з медичних питань Андрій Строкань, повідомлялося в трансляції.

За словами медика, пацієнтів у критичному стані немає. Крім того, частину людей додому відпустити можуть навіть завтра. Звільнені в’язні перебувають у задовільному стані або середнього ступеня тяжкості. Строкань відзначив, що у багатьох пацієнтів «є гіпертонічна хвороба, загострення жовчнокам’яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легень».

У «Феофанії» наголосили, що більшість цих пацієнтів перебуватимуть у лікарні протягом новорічних та різдвяних свят.

Нагадаємо, 30 грудня що на КПВВ «Майорське» відбувався обмін утримуваних осіб. На контрольовану урядом частину України повернулися 76 громадян, в тому числі 12 військовополонених.

Четверо українців відмовилися брати участь в обміні і залишились на окупованій території. Причина цього — їхні родини, які мешкають в ОРДЛО. У списку на обмін була 141 особа, яку засудили в Україні, але 14 з них відмовились їхати на окуповану територію. Всього Україна видала 123 людини (60 — Донецьку і 63 — Луганську), а навзамін отримала 77 людей.