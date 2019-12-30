Україна та «Газпром» підписали мирову угоду. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n131469-tranzyt-gazu-ukrayina-ta-gazprom-pidpysaly-myrovu-ugodu-v-investyciynomu-arbitraji-dokument.html

Ракурс

Україна та російська компанія «Газпром» 30 грудня підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.

Документ відкриває шлях до укладення довгострокових договорів на транспортування газу. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина в Facebook. Також на власній сторінці в соцмережі урядовець розмістив знімок документа, на якому стоять підписи представника «Газпрому» Олени Бурмістрової та міністра юстиції України Дениса Малюськи.

За словами Ліщини, РФ погодилася відкликати свої вимоги. Інших подробиць підписання угоди чиновник розкривати не став.

Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні о 5.28 ранку завершилися газові переговори між «Нафтогазом» і «Газпромом». Переговорний процес тривав чотири дні и проходив практично цілодобово.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня «Газпром» перерахував «Нафтогазу» 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, тим самим, виконавши домовленості.