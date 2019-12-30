Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n131469-tranzit-gaza-ukraina-i-gazprom-podpisali-mirovoe-soglashenie-v-investicionnom-arbitraje.html

Ракурс

Украина и российская компания «Газпром» 30 декабря подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в Facebook. Также на собственной странице в соцсети он разместил снимок документа, на котором стоят подписи представителя «Газпрома» Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

По словам Лищины, РФ согласилась отозвать свои требования. Других подробностей подписания соглашения чиновник раскрывать не стал.

Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальна, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 5.28 утра завершились газовые переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Переговорный процесс длился четыре дня и проходил практически круглосуточно.

Ранее сообщалось, что 27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда, тем самым, выполнив договоренности.