Газовые переговоры завершены. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131466-gazovye-peregovory-naftogaza-s-gazpromom-zaversheny-makogon.html

Ракурс

Газовые переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» завершились сегодня в 5.28 утра. Четырехдневный переговорный процесс продолжался практически круглосуточно.

О завершении переговоров сообщил в Facebook глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Макогон заявил, что сейчас он физически не успевает прокомментировать итоги переговоров, так как летит в Брюссель для подписания межоператорского соглашения со словацким газовым оператором Eustream на основании европейских правил.

Макогон пообещал, что вскоре сообщит все детали переговоров в Вене, а также прокомментирует достигнутые соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда, тем самым, выполнив договоренности.