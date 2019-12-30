Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Газовые переговоры завершены. Фото: Цензор.НЕТ

Газовые переговоры «Нафтогаза» с «Газпромом» завершены — Макогон

30 дек 2019, 13:53
999

Газовые переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» завершились сегодня в 5.28 утра. Четырехдневный переговорный процесс продолжался практически круглосуточно.

О завершении переговоров сообщил в Facebook глава ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Макогон заявил, что сейчас он физически не успевает прокомментировать итоги переговоров, так как летит в Брюссель для подписания межоператорского соглашения со словацким газовым оператором Eustream на основании европейских правил.

Макогон пообещал, что вскоре сообщит все детали переговоров в Вене, а также прокомментирует достигнутые соглашения по транзиту российского газа в Европу через Украину.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитражного суда, тем самым, выполнив договоренности.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости