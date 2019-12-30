Газові переговори завершені. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131466-gazovi-peregovory-naftogazu-z-gazpromom-zaversheno-makogon.html

Ракурс

Газові переговори між «Нафтогазом» і «Газпромом» завершилися сьогодні о 5.28 ранку. Переговорний процес тривав чотири дні и проходив практично цілодобово.

Про завершення переговорів повідомив у Facebook глава ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

Макогон заявив, що зараз він фізично не встигає прокоментувати підсумки переговорів, так як летить до Брюсселя для підписання міжоператорської угоди зі словацьким газовим оператором Eustream на підставі європейських правил.

Макогон пообіцяв, що незабаром повідомить всі деталі переговорів у Відні, а також прокоментує досягнуті угоди по транзиту російського газу до Європи через Україну.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 27 грудня «Газпром» перерахував «Нафтогазу» 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражного суду, тим самим, виконавши домовленості.