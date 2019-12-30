Ограбление произошло в Одесской области. Фото: osudili.ru

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В Одесской области произошло разбойное нападение на грузовой автомобиль, который перевозил бытовую технику.

Злоумышленники сумели завладеть техникой на сумму более 50 млн грн. Ограбление произошло тогда, когда водитель за рулем грузовика DAF заехал на автозаправку. Когда он вернулся за руль, то с специального оборудованного места для сна появился грабитель в маске. Об этом 30 декабря сообщают УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Неизвестный, угрожая шоферу пистолетом, заставил водителя ехать в лесопосадку неподалеку. В указанном месте машину встречал еще один грабитель. Неизвестные приказали водителю натянуть шапку на глаза и вести себя тихо. После этого к ним подъехали еще несколько автомобилей, и незнакомцы начали выгружать технику с фуры.

В общем бандиты сумели завладеть техникой на сумму свыше 50 млн грн. Правоохранители по факту преступления начали предварительное расследование.

Напомним, в Днепре правоохранители задержали бандитов, которые совершали разбои, грабежи и кражи из частных домовладений и квартир. Во время задержания у преступников изъяли гранатомет, пять пистолетов, патроны к ним, а также вещественные доказательства.