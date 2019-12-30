Помпео посетит Украину: в Госдепе раскрыли деталиhttps://racurs.ua/n131473-pompeo-posetit-ukrainu-v-gosdepe-raskryli-detali.htmlРакурс
Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину.
Визит заокеанского гостя состоится 3 января. В Киеве Помпео планирует провести встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Представитель Вашингтона подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Во время своего визита Помпео примет участие в церемонии возложения венков в Свято-Михайловском соборе в честь погибших героев на Донбассе. Кроме того, он встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов. С активистами гость обсудит вопросы прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео планирует в 2020 году осуществить рабочий визит в Украину. Кроме того, он посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.