Госдеп США раскрыл детали визита Майка Помпео в Украину. Фото: flickr.com

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Государственный департамент США обнародовал программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину.

Визит заокеанского гостя состоится 3 января. В Киеве Помпео планирует провести встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Представитель Вашингтона подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Во время своего визита Помпео примет участие в церемонии возложения венков в Свято-Михайловском соборе в честь погибших героев на Донбассе. Кроме того, он встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов. С активистами гость обсудит вопросы прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео планирует в 2020 году осуществить рабочий визит в Украину. Кроме того, он посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.