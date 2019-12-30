Майк Помпео. Фото: VIDIA.ua

https://racurs.ua/n131467-pompeo-podtverdil-svoy-rabochiy-vizit-v-ukrainu-foto.html

Ракурс

Госсекретарь США Майк Помпео планирует в 2020 году посетить с рабочим визитом Украину.

Об этом американский чиновник сообщил в своем Twitter.

Помпео написал, что совсем скоро отправится с рабочим визитом в страны бывшего СНГ. Госсекретарь планирует посетить Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Также Помпео сообщил, что в график поездки включен визит на Кипр. Чиновник планирует провести встречи с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии.

Как ранее писал «Ракурс», помощник президента Украины Андрей Ермак в середине декабря сообщал о том, что в январе 2020 года ожидается визит Помпео в Украину.