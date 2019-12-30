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Ракурс
Майк Помпео. Фото: VIDIA.ua

Помпео підтвердив свій робочий візит до України (ФОТО)

30 гру 2019, 14:27
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Держсекретар США Майк Помпео планує у 2020 році здійснити робочий візит до України.

Про це американський чиновник повідомив у своєму Twitter.

Скріншот повідомлення Майка Помпео у TwitterПомпео написав, що зовсім скоро відправиться із робочим візитом до країн колишнього СНД. Держсекретар планує відвідати Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Також Помпео повідомив, що до графіку поїздки також включений візит на Кіпр. Чиновник планує провести зустрічі з колегами і підтвердити пріоритети США у Європі та Південно-Східної Азії.

Як раніше писав «Ракурс», помічник президента України Андрій Єрмак у середині грудня повідомляв про те, що у січні 2020 року очікується візит Помпео до України.

Джерело: Ракурс


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