Майк Помпео. Фото: VIDIA.ua

https://racurs.ua/ua/n131467-pompeo-pidtverdyv-sviy-robochyy-vizyt-do-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Держсекретар США Майк Помпео планує у 2020 році здійснити робочий візит до України.

Про це американський чиновник повідомив у своєму Twitter.

Помпео написав, що зовсім скоро відправиться із робочим візитом до країн колишнього СНД. Держсекретар планує відвідати Україну, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Також Помпео повідомив, що до графіку поїздки також включений візит на Кіпр. Чиновник планує провести зустрічі з колегами і підтвердити пріоритети США у Європі та Південно-Східної Азії.

Як раніше писав «Ракурс», помічник президента України Андрій Єрмак у середині грудня повідомляв про те, що у січні 2020 року очікується візит Помпео до України.