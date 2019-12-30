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В Каталонии прогремел взрыв, есть пострадавшие. Фото: скриншот из видео

В Каталонии прогремел взрыв, 14 пострадавших (ВИДЕО)

30 дек 2019, 17:54
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В Каталонии во время фестиваля 30 декабря прогремел пиротехнический взрыв.

ЧП произошло в городе Центеллес во время фестиваля, который заключается в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее вырубят в близлежащем лесу. Взрыв прогремел тогда, когда один из участников мероприятия, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. Об этом сегодня сообщает издание El Mundo.

В результате взрыва пострадали 14 человек, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают медики и пожарные. Травмированные были госпитализированы. Эксперты заявляют, что колокольня не получила повреждений.

После взрыва проведение фестиваля приостановили. Тем временем в интернете очевидцы происшествия публикуют видео, на котором видно, как над колокольней поднимается дым.

Напомним, 13 декабря в многоэтажке небольшого немецкого городка Бланкенбург прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали 25 человек, один человек погиб.


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