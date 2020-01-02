У Києві сталася стрілянина, є поранені. Фото: svidok.info

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Ракурс

У Києві сталася бійка зі стріляниною, поранення дістали двоє осіб.

Інцидент трапився у Печерському районі. Між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт на вулиці Великій Васильківській, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів. Про це 2 січня повідомила прес-служба Головного управління поліції в Києві.

У результаті інциденту двоє осіб отримали дотикові поранення у різні частини тіла, лікарі вже надали їм необхідну допомогу. На місці події правоохоронці виявили та вилучили гільзи та пістолет для відстрілу гумових куль. Учасників конфлікту доставили до Печерського управління поліції.

Зібрані відомості за фактом бійки та стрілянини внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями в Києві посеред білого дня сталася стрілянина на житловому масиві «Виноградар». Збройний інцидент стався на місцевому ринку. Невідомі зловмисники були на автомобілі. З салону машини вони вистрілили у бік 60-річної жінки, яка знаходилася біля пункту обміну валют.