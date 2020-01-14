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Ракурс
На стройке в Киеве произошла масштабная драка со стрельбой. Фото: iz.ru

В Киеве на стройке произошла масштабная драка со стрельбой, есть пострадавшие (ВИДЕО)

14 янв 2020, 14:51
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В Киеве на стройке произошла драка между общественными активистами и охранниками стройки.

Инцидент произошел утром 14 января на улице Никольско-Слободской. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла стычка, в результате которой два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему. На месте происшествия работают правоохранители, которые обеспечивают публичный порядок и безопасность.

Напомним, в начале января в Печерском районе Киева между двумя компаниями молодых людей возник словесный конфликт на улице Большой Васильковской, который впоследствии перерос в драку, в разгар которой один из участников произвел несколько выстрелов.

Источник: Ракурс


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