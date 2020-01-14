В Киеве 80% тепловых сетей требуют ремонта. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n132015-ocean-proryv-mojet-povtoritsya-80-teplosetey-v-kieve-nujno-polnostu-zamenit-kommunalschiki.html

Ракурс

Авария теплосети возле торгового центра Ocean Plaza произошла, в том числе, из-за изношенности тепловых сетей столицы. Почти все они нуждаются в ремонте.

Так, трубопровод возле станции метро «Лыбидская» был проложен в 1987 году. При этом его срок эксплуатации составляет 25 лет, то есть его должны были отремонтировать еще в 2012 году. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей «Киевтеплоэнерго» Александр Пелепишин, пишет «Укринформ».

После аварии теплосети, в результате которой произошло подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza, было принято решение заменить не только поврежденный участок, но и весь трубопровод, пролегающий вдоль трассы.

Пелепишин отметил, что ремонт и замена всех тепловых сетей потребует много времени. Однако коммунальщики выявляют наиболее аварийные участки и учитывают эти данные при разработке программы ремонта теплосетей. Также ежегодно проводятся испытания таких сетей, и этот участок, где произошла авария, по словам Пелепишина, прошел испытания.

Кроме того, представитель «Киевтеплоэнерго» заявил, что торговый центр Ocean Plaza построили с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей, однако, повлияло ли это на прорыв трубопровода, решит комиссия.

Напомним, 13 января прорыв теплосети диаметром 1000 мм произошел в Голосеевском районе. В результате аварии затопило подвальное помещение и первый этаж торгового центра Ocean Plaza. Чтобы спастись, люди выбивали стекла в магазинах.

Как писал «Ракурс», сейчас четверо пострадавших находятся в ожоговом центре. Столичная полиция открыла уголовное производство по 1 ст. 270−1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины.