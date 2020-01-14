У Києві 80% теплових мереж потребують ремонту. Фото: ДСНС

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Ракурс

Аварія тепломережі біля торговельного центру Ocean Plaza сталася, в тому числі, через зношеність теплових мереж столиці. Майже всі вони потребують ремонту.

Так, трубопровід біля станції метро «Либідська» був прокладений у 1987 році. При цьому його строк експлуатації становить 25 років, тобто його мали відремонтувати ще у 2012 році. Про це на брифінгу повідомив начальник відділу з експлуатації теплових мереж «Київтеплоенерго» Олександр Пелепишин, пише «Укрінформ».

Після аварії тепломережі, внаслідок якої сталося підтоплення першого поверху і підвального приміщення торговельного центру Ocean Plaza, було прийняте рішення замінити не тільки пошкоджену ділянку, а й весь трубопровід, який пролягає вздовж траси.

Пелепишин зазначив, що ремонт і заміна всіх теплових мереж потребує багато часу. Проте комунальники виявляють найбільш аварійні ділянки і враховують ці дані при розробці програми ремонту тепломереж. Також щороку проводяться випробування таких мереж, і ця ділянка, де сталася аварія, за словами Пелепишина, пройшла випробування.

Крім того, представник «Київтеплоенерго» заявив, що торговельний центр Ocean Plaza побудували з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж, проте чи вплинуло це на прорив трубопровода вирішить комісія.

Нагадаємо, 13 січня прорив тепломережі діаметром 1000 мм стався у Голосіївському районі. В результаті аварії затопило підвальне приміщення і перший поверх торговельного центру Ocean Plaza. Щоб врятуватись, люди вибивали скло у магазинах.

Як писав «Ракурс», наразі четверо постраждалих перебувають в опіковому центрі. Столична поліція відкрила кримінальне провадження за 1 ст. 270−1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) КК України.