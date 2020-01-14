На будівництві у Києві сталася масштабна бійка зі стріляниною. Фото: iz.ru

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У Києві на будівництві сталася сутичка між громадським активістами та охоронцями будівництва.

Інцидент трапився вранці 14 січня на вулиці Микільсько-Слобідській. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що між місцевими мешканцями та охоронцями будівельного майданчика сталася сутичка, внаслідок якої двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до нього. На місці події працюють правоохоронці, які забезпечують публічний порядок та безпеку.

Нагадаємо, на початку січня у Печерському районі Києва між двома компаніями молодиків виник словесний конфлікт на вулиці Великій Васильківській, який згодом переріс у бійку, у розпалі якої один із учасників здійснив декілька пострілів.