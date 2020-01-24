У Києві вбивця вдарив чоловіка ножем 14 разів. Фото: tolksnov.ru

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Вбивство у Києві сталося 23 січня у Святошинському районі.

Близько 21.00 біля одного з будинків на бульварі Кольцова виявили тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями. На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб. Про це 24 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.

Судмедексперти заявили, що тілі потерпілого виявлено 14 колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Відомості за фактом злочину правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.

Нагадаємо, 18 січня у Кривому Розі сталося подвійне вбивство на похоронах. У ході конфлікту психічно неврівноважений 44-річний місцевий мешканець завдав 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення. Внаслідок отриманих травм вони померли.