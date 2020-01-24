У Києві сталося жорстоке вбивство: чоловіка вдарили ножем 14 разів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132574-u-kyievi-stalosya-jorstoke-vbyvstvo-cholovika-vdaryly-nojem-14-raziv-foto.htmlРакурс
Вбивство у Києві сталося 23 січня у Святошинському районі.
Близько 21.00 біля одного з будинків на бульварі Кольцова виявили тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями. На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, судово-медичний експерт та представники інших профільних служб. Про це 24 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Києві.
Судмедексперти заявили, що тілі потерпілого виявлено 14 колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.
Відомості за фактом злочину правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.
Нагадаємо, 18 січня у Кривому Розі сталося подвійне вбивство на похоронах. У ході конфлікту психічно неврівноважений 44-річний місцевий мешканець завдав 77-річному чоловіку та 46-річній жінці численні ножові поранення. Внаслідок отриманих травм вони померли.