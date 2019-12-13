Інцидент стався неподалік Парижа, фото: MaxPixel

https://racurs.ua/ua/n130816-u-franciyi-cholovik-z-nojem-nakynuvsya-na-policeyskyh.html

Ракурс

У Франції невідомий зловмисник із ножем накинувся на поліцейський патруль із трьох осіб.

Інцидент стався неподалік Парижа в діловому кварталі Дефанс близько 10.00 за місцевим часом, повідомляє видання France24.

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про наявність на площі в цьому районі чоловіка з ножем. За іншою інформацією, зловмисник перебував у підземному автотонелі цього кварталу.

Коли патрульні прибули на місце інциденту, підозрюваний кинувся в їхній бік, викрикуючи «я вб’ю вас!». Правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів, вимагаючи від нього покласти ніж на землю, а згодом вистрілили у зловмисника.

Всього було зроблено сім пострілів, двоє з них влучили у чоловіка з ножем — у стегно та груди. В результаті від отриманих ран він помер.

За інформацією джерел видання, у загиблого не було при собі документів, які б могли підтвердити його особу. Французькі ЗМІ зазначають, що він також не перебував у полі зору спецслужб та не значився у списку осіб, підозрюваних в радикалізації терористичного характеру.

Нагадаємо, на початку чоловік із ножем зарізав чотирьох поліцейських у Парижі.