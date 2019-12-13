У Франції чоловік з ножем накинувся на поліцейськихhttps://racurs.ua/ua/n130816-u-franciyi-cholovik-z-nojem-nakynuvsya-na-policeyskyh.htmlРакурс
У Франції невідомий зловмисник із ножем накинувся на поліцейський патруль із трьох осіб.
Інцидент стався неподалік Парижа в діловому кварталі Дефанс близько 10.00 за місцевим часом, повідомляє видання France24.
Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення про наявність на площі в цьому районі чоловіка з ножем. За іншою інформацією, зловмисник перебував у підземному автотонелі цього кварталу.
Коли патрульні прибули на місце інциденту, підозрюваний кинувся в їхній бік, викрикуючи «я вб’ю вас!». Правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів, вимагаючи від нього покласти ніж на землю, а згодом вистрілили у зловмисника.
Всього було зроблено сім пострілів, двоє з них влучили у чоловіка з ножем — у стегно та груди. В результаті від отриманих ран він помер.
За інформацією джерел видання, у загиблого не було при собі документів, які б могли підтвердити його особу. Французькі ЗМІ зазначають, що він також не перебував у полі зору спецслужб та не значився у списку осіб, підозрюваних в радикалізації терористичного характеру.
Нагадаємо, на початку чоловік із ножем зарізав чотирьох поліцейських у Парижі.